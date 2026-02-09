Отель в Угличе продают через публичное предложение

В Ярославской области гостиничный комплекс в Угличе выставлен на продажу через публичное предложение. Информация размещена на сайте Российского аукционного дома.

Принадлежащий правительству отель продавали несколько раз, однако заявок на аукцион не поступило. Начальная цена объекта осталась такой же, как на аукционе в декабре — 389,4 млн руб. Однако при процедуре публичного предложения торги идут на понижение, минимальная цена составляет 194,7 млн руб. Шаг аукциона составляет 1,9 млн руб., шаг понижения цены — 38,9 млн руб.

Заявки принимаются до 24 февраля, аукцион пройдет 27 февраля. «Ъ-Ярославль» сообщал, что имущественный комплекс региональное правительство продает с 2024 года.

Антон Голицын