По факту смерти ученика в школе №181 Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

Сотрудники Следственного комитета России в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности») после смерти девятиклассника в школе №181, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Сотрудники СК России осуществляют осмотр места происшествия, истребуют и анализируют необходимую документацию, допрашивают свидетелей, в том числе представителей администрации образовательного учреждения, учащихся и родственников скончавшегося ребенка», — отметили в надзорном ведомстве.

Отметим, что также начала проверку и прокуратура — о соблюдении законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников школы, своевременности вызова и оказания медицинской помощи подростку.

Напомним, трагедия случилась сегодня — утром 9 февраля. По данным прокуратуры, ученик после урока физкультуры зашел в туалет, где потерял сознание. Пришедшие на помощь одноклассники и учителя пытались оказать первую помощь, ожидая скорую. Реанимация прибыла вовремя, однако не успела спасти школьника. Вскоре по местным СМИ начала транслироваться версия, что девятиклассник умер после курения в туалете. Однако, как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии, информация не соответствует действительности — ее не подтвердили ни ученики, ни медики.

Артем Путилов