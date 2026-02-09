В школе Екатеринбурга скончался ученик девятого класса

В Екатеринбургской школе № 181 умер ученик девятого класса во время перемены, сообщил собеседник «Ъ-Урал».

По данным местных СМИ, рассматриваются две версии произошедшего: либо ему стало плохо из-за проблем со здоровьем, либо он умер после того, как покурил в туалете. Официально это не подтверждено.

Как уточнил собеседник «Ъ-Урал», остальных школьников после случившегося отпустили домой. Сейчас силовые ведомства устанавливают причины произошедшего.

Артем Путилов