В школе Екатеринбурга скончался ученик девятого класса
В Екатеринбургской школе № 181 умер ученик девятого класса во время перемены, сообщил собеседник «Ъ-Урал».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным местных СМИ, рассматриваются две версии произошедшего: либо ему стало плохо из-за проблем со здоровьем, либо он умер после того, как покурил в туалете. Официально это не подтверждено.
Как уточнил собеседник «Ъ-Урал», остальных школьников после случившегося отпустили домой. Сейчас силовые ведомства устанавливают причины произошедшего.