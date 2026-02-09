Мэрия Екатеринбурга: погибший ученик в школе №181 стоял на учете у кардиолога

Погибший накануне девятиклассник в школе №181 Екатеринбурга находился на учете у кардиолога и кардиохирурга, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации города. «Он почувствовал себя плохо во время перемены, находясь в уборной», — отметили в пресс-службе.

Ранее появившуюся версию о том, что школьник мог умереть после того, как покурил в туалете, мэрия города опровергла. По их данным, эта информация не подтверждается ни детьми, ни медиками. После того, как ребенку стало плохо, другие дети вызвали учителей и медиков. «Первая доврачебная медпомощь оказывалась до приезда бригады. Реанимационные мероприятия проводились, но, к сожалению, не принесли результатов», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром. Остальных школьников после случившегося отпустили домой. По данным прокуратуры, подросток после урока физкультуры зашел в туалет, где потерял сознание. Сейчас надзорное ведомство начало проверку законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников школы, своевременности вызова и оказания медицинской помощи подростку.

Артем Путилов