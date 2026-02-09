Прокуратура: бригада скорой не смогла спасти девятиклассника в школе №181

В Екатеринбурге прокуратура Академического района начала проверку после смерти ученика 9-го класса в школе № 181, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По предварительным данным, подросток 2010 года рождения после урока физкультуры зашел в туалет, где потерял сознание.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Вместе с ним были другие ученики, они позвали на помощь учителей и медицинского работника. Прибывшая бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия, однако спасти подростка не удалось.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников школы, своевременности вызова и оказания медицинской помощи подростку»,— прокомментировали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Мария Игнатова