Росавиация заявила о готовности запустить прямые перелеты в США при снятии ограничений

Росавиация в целом готова к возобновлению полетов в США, но для этого нужно снять несколько ограничений в отношении российских авиакомпаний, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров. Он уточнил, что при возобновлении авиасообщения у американских перевозчиков будут более комфортные условия.

Господин Ядров напомнил, что ограничения на полеты ввела американская сторона, после чего российская ответила зеркально. Властям РФ нужно удостовериться, что воздушные суда страны при прибытии в США не будут арестованы, а также смогут пройти «весь комплекс обслуживания», уточнил глава Росавиации.

«Если авиасообщение будет открыто взаимно, то у американских авиакомпаний будут более комфортные условия. Они будут просто быстрее добираться до Москвы, а наши авиакомпании все-таки будут облетать Европу. Это тоже вопрос стоит на повестке. А так, в целом, мы готовы»,— сказал Дмитрий Ядров в интервью «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

США закрыли воздушное пространство для российских самолетов в марте 2022 года. На российско-американских переговорах в феврале 2025 года российская сторона предложила возобновить авиасообщение. В декабре замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Вашингтон не согласен восстанавливать прямое авиасообщение до завершения конфликта на Украине. На прошлой неделе МИД РФ сообщил о передаче США предложений по восстановлению отношений.