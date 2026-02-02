МИД России сообщил о передаче США предложений по восстановлению отношений

Россия передала США предложения по устранению «серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном». Об этом сообщил МИД России. Среди инициатив — возобновление прямого авиасообщения и возврат российской конфискованной дипсобственности.

«Мы приветствовали бы успех российско-американской нормализации, разумеется, при условии, что этот процесс будет и впредь развиваться на равноправной и взаимоуважительной основе»,— указано в ответах МИДа, поступивших к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Если США пойдут на восстановление отношений с Россией, «перед американцами откроются весьма перспективные и выигрышные, прежде всего, для них самих горизонты сотрудничества с нами», добавили в министерстве. В числе направлений — углеводороды, критически важные минералы и редкоземельные элементы, сотрудничество в Арктике, искусственный интеллект и космос.

25 января замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Россия и США «возвращаются к нормальности» и ведут в Москве и Вашингтоне контакты по так называемым раздражителям в отношениях. Диалог ведется в закрытом формате. В США находится семь объектов дипломатической собственности России, включая генеральные консульства в Сиэтле и Сан-Франциско, поместье Килленуорт на Лонг-Айленде и торговое представительство в Вашингтоне. Они были арестованы в 2017 году как часть антироссийских санкций.