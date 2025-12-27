США отказываются возобновлять авиасообщение с Россией

Власти США не согласны восстанавливать прямое авиасообщение с Россией до завершения конфликта на Украине, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Пока именно в этой сфере сдвигов нет. Они говорят: давайте вначале по Украине договоримся, а потом вернемся к этому вопросу»,— сказал господин Рябков в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

США закрыли воздушное пространство для российских самолетов в марте 2022 года. На российско-американских переговорах в феврале 2025 года Москва предложила возобновить авиасообщение.