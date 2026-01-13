Крупнейший воронежский производитель яблок оспаривает взыскание в пользу ВТБ 350 млн

Один из крупнейших производителей яблок в Воронежской области — ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК) — подал апелляционные жалобы на судебные решения о взыскании в пользу ПАО ВТБ в общей сложности 352,4 млн руб. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цветков Фото: Андрей Цветков

По первому делу жалоба направлена в 19-й арбитражный апелляционный суд. Ранее Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил требования банка и взыскал с ЦЧПЯК 142,4 млн руб. Задолженность образовалась по нескольким кредитным линиям, открытым в 2020–2024 годах, совокупный объем привлеченных средств по которым превышал 400 млн руб. После вынесения решения первой инстанции компания первоначально не предпринимала попыток его обжалования.

Кроме того, ЗАО обжалует в 9-м арбитражном апелляционном суде решение по второму иску ВТБ. Речь идет о требованиях более чем на 210 млн руб., связанных с крупными кредитными линиями 2019–2025 годов с общим лимитом свыше 2,2 млрд руб. Ранее ЦЧПЯК признала обоснованность этих требований, после чего суд постановил взыскать заявленную сумму. Согласно материалам дела, компания прекратила обслуживание процентов, и к началу января 2025 года просроченная задолженность перед ВТБ превысила 210 млн руб.

Параллельно в Арбитражном суде Воронежской области рассматривается еще один спор между сторонами. На 26 февраля назначено заседание по иску ВТБ об обращении взыскания на заложенные активы ЦЧПЯК. В случае удовлетворения требований банку могут перейти ключевые активы предприятия оценочной стоимостью не менее 2,3 млрд руб.

Третьим лицом по ряду дел привлечено ООО «Яблочный спас», руководителем которого является Валерий Литвиненко. Он же направил апелляционные жалобы по вышеуказанным делам ЗАО «ЦЧПЯК». В отношении «Яблочного спаса» 29 декабря ВТБ также подал заявление о банкротстве. Иск пока не принят к производству, суть претензий банка в материалах не раскрывается.

По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Учредители не раскрываются. До 2021 года такой статус имела сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2024 году выручка общества составила 446 млн руб., чистый убыток — 26 млн руб. Гендиректор — Юрий Замятин. Согласно Rusprofile, ООО «Яблочный спас» действует с марта 2010 года и зарегистрировано в Воронеже. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания занимается инженерно-техническим проектированием и управлением строительными проектами. Гендиректор — Валерий Литвиненко. Выручка общества в 2024 году выросла на 70,7%, до 21,4 млн руб., чистая прибыль составила 9,7 млн руб. против убытка годом ранее.

Представители ЦЧПЯК от комментариев «Ъ-Черноземье» отказались. Один из размещенных номеров в ЕГРЮЛ ООО «Яблочный спас» был недоступен, по второму состоялся разговор с абонентом, который не признал связи с компанией.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», ВТБ одновременно предпринимает шаги по инициированию банкротства самого ЗАО. 22 октября компания подала заявление о собственном банкротстве, а спустя два дня банк заявил о вступлении в дело о несостоятельности. Тогда же суд ввел обеспечительные меры, включая запрет на отчуждение и обременение земельных участков, а также на досрочное расторжение договоров аренды. С 5 ноября в отношении ЦЧПЯК действует процедура ликвидации.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова