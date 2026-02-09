Суд ужесточил наказание виновнику гибели пятимесячной девочки в Ишне
Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда вынесла решение об изменении приговора по делу Сергея Смирнова, осужденного за ДТП в поселке Ишня, в котором погибла пятимесячная девочка. Наказание было изменено с колонии-поселения на колонию общего режима. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.
Заседание судебной коллегии
Фото: Ярославский областной суд
«Ъ-Ярославль» сообщал, что ДТП произошло 20 июля 2025 года на улице Молодежной в поселке Ишня. Смирнов, управляя мопедом, не имел права управления и находился в состоянии наркотического опьянения. Он выехал на обочину и сбил пешеходов — супружескую пару с коляской. Девочка, находившаяся в коляске, скончалась в больнице. Подсудимый скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшим.
Ростовский районный суд ранее назначил Смирнову семь лет лишения свободы в колонии-поселении. Государственный обвинитель и мать погибшей девочки обжаловали приговор, указав на недостаточную строгость наказания. Судебная коллегия рассмотрела апелляционные материалы и изменила режим отбывания наказания на более строгий — колонию общего режима.
В остальном приговор остался без изменений. Со Смирнова взыскано 2 млн рублей компенсации морального вреда в пользу каждого из родителей погибшей девочки и 40 592 рубля в возмещение материального ущерба. Апелляционные жалобы были отклонены.
Приговор вступил в законную силу. Суд подчеркнул, что решение было принято с учетом тяжести преступления, личности осужденного и требований справедливости.