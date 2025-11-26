В Ростове Великом суд вынес приговор водителю-наркоману за смерть младенца

Ростовский районный суд Ярославской области приговорил 39-летнего местного жителя к 7 годам колонии-поселения за ДТП, в котором погиб пятимесячный ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что в рабочем поселке Ишня 20 июля 2025 года подсудимый на мопеде сбил семейную пару с коляской и скрылся с места аварии. В больницу увезли пятимесячную девочку, которая находилась в коляске. Ей была своевременно оказана помощь, однако ребенок погиб.

В прокуратуре пояснили, что у водителя не было прав на управление транспортным средством и он находился в состоянии наркотического опьянения в момент аварии.

Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения, не имеющим права управления ТС, сопряженном с оставлением места совершения (пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Помимо лишения свободы водителю запретили на протяжении трех лет садиться за руль. Виновный должен выплатить родителям погибшего ребенка 4 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Алла Чижова