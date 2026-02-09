В Ставропольском крае объявлен тендер на реконструкцию моста за 147,7 млн рублей

В Ставропольском крае объявлен конкурс на реконструкцию моста через Суходол на дороге «Буденновск — Арзгир». Начальная цена контракта составляет более 147,7 млн руб., следует из информации, опубликованной на портале Госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Комитет Ставропольского края по государственным закупкам организует открытый конкурс в электронной форме по заказу ГБУ «Стavavтодор». Заявки на участие принимаются до 25 февраля 2026 года.

Планируется выполнить комплекс мероприятий: восстановление и закрепление трассы, демонтаж существующего сооружения, подготовительные мероприятия, возведение нового моста с подходами, установку наружного освещения и подключение к инженерным сетям.

Срок выполнения работ составит шесть с половиной месяцев. Реконструкция начнется в марте 2026 года и завершится в октябре того же года.

В 2023 году ООО «Проектмастер» выиграло государственный тендер на проектно-изыскательские работы по реконструкции моста через Суходол, снизив первоначальную стоимость с 6,27 млн руб. до 4,67 млн руб. Контракт с компанией-подрядчиком был подписан 31 июля 2024 года. Работы включают в себя полный комплекс мероприятий, необходимых для последующей реконструкции транспортного сооружения.

