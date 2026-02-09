На охрану ставропольского губернатора в 2026 году потратят 5,7 млн рублей

Правительство Ставропольского края направит 5,7 млн руб. на охрану губернатора Владимира Владимирова в 2026 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные системы по управлению тендерами «Тендерплан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Региональное управление вневедомственной охраны Росгвардии получит эти средства из бюджета — они покроют зарплату двоих сотрудников по 450 тыс. руб. ежемесячно. Телохранители обеспечат безопасность 15 часов в сутки, включая сопровождение на маршрутах и в местах пребывания главы края.

Тендер на охрану всплыл в системе «Тендерплан», которая анализирует zakupki.gov.ru. С февраля 2022 года губернаторы нарастили траты на безопасность: в 2021 году регионы потратили 59,7 млн руб. на 8 закупок, в 2022-м — 91,6 млн руб. на 13 тендеров. Рекорд установили в 2023 году — 119,7 млн руб. на 16 контрактов, в 2024-м выделили 104,5 млн руб. на 14 закупок, в 2025-м — 112,4 млн руб. на те же 14.

Ставропольский случай в этом плане вписывается в тренд других регионов. Даже значительно более бедные субъекты с проблемными бюджетами тратят большие суммы — например, Брянская область с 8,4 млн руб., Калмыкия с 10,1 млн руб. на круглосуточную охрану трех человек. В 2026 году траты, вероятно, вырастут из-за инфляции.

Станислав Маслаков