Более 23 тысяч долларов наличными обнаружили у пассажирки рейса Сочи—Израиль

Сотрудники Сочинской таможни пресекли попытку незаконного вывоза наличной иностранной валюты при проведении контроля в международном аэропорту курорта, сообщает ведомство. Нарушение было выявлено при оформлении пассажиров авиарейса Сочи—Бен-Гурион, следовавшего в Израиль.

В ходе таможенного контроля внимание инспекторов привлекла пассажирка, прошедшая через «зеленый коридор», что является формой заявления об отсутствии товаров и денежных средств, подлежащих обязательному декларированию. Пассажирская таможенная декларация при этом в таможенные органы не подавалась. Однако в рамках устного опроса пассажирка сообщила, что перевозит с собой наличные денежные средства, которые охарактеризовала как незначительную сумму.

В результате досмотра ручной клади в сумке подозреваемой обнаружили наличную валюту в размере 23,4 тыс. долларов США, что в пересчете превышает 1,8 млн руб. Установлено, что сумма денежных средств, разрешенных к вывозу без письменного декларирования, была превышена на 13,4 тыс. долларов США, или более чем на 1 млн руб.

Пассажирка пояснила, что неоднократно пересекала таможенную границу ранее, однако не была осведомлена о действующих правилах перемещения наличных денежных средств. По ее словам, нарушение произошло неумышленно и стало следствием невнимательности.

В соответствии с действующим законодательством, физическим лицам разрешено единовременно ввозить или вывозить наличные денежные средства и дорожные чеки на сумму, не превышающую в эквиваленте 10 тыс. долларов США, без обязательного письменного декларирования.

Денежные средства в пределах установленной нормы были возвращены пассажирке, тогда как сумма превышения изъята. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

Мария Удовик