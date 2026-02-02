Попавший в ДТП губернатор Курской области Хинштейн продолжает работать из дома

Губернатор Курской области Александр Хинштейн продолжает выполнять свои обязанности, работая дистанционно из дома. Он участвует в работе правительства, используя онлайн-формат. Об этом на еженедельном совещании сообщил первый заместитель губернатора — председатель облправительства Александр Чепик.

Александр Хинштейн восстанавливается после аварии, в которую попал 22 января

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Хинштейн восстанавливается после аварии, в которую попал 22 января

Господин Чепик отметил, что глава региона остается в курсе всех текущих вопросов и задач области, которые контролируются через социальные сети и другие каналы связи.

Александр Хинштейн попал в ДТП в Конышевском районе Курской области 22 января, когда его автомобиль занесло на скользкой дороге. В результате аварии он получил перелом бедренной кости. После операции губернатор отказался от транспортировки в Москву и продолжил лечение в Курской областной больнице.

На прошлой неделе глава региона сообщал в видеообращении, что, помимо перелома бедренной кости, у него диагностировали перелом трех ребер и двух отростков позвоночника. Он отмечал, что реабилитация займет «определенное время», и заверял, что сделает все возможное, чтобы «как можно быстрее подняться на ноги и вернуться к полноценной работе».

Алина Морозова