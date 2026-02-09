Экс-председателя Советского райсуда Ростова приговорили к десяти годам колонии

Краснодарский краевой суд признал бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елену Коблеву к десяти годам колонии общего режима и штрафу 15 млн руб. Также ей запрещено в течение десяти лет после освобождения занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Елена Коблева признана виновной в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в декабре 2022 года она получила 500 тыс. руб. за отмену судебного акта о конфискации двух лодок и невода. В сообщении указано, что суд конфисковал у подсудимой в собственность государства 500 тыс. руб.

Как установил суд, взятку передал предприниматель Владимир Боженко через Николая Студеникина. «При этом изначально он передал судье собственные деньги, которые затем Боженко ему возместил»,— отмечается в сообщении пресс-службы.

Владимир Боженко приговорен к девяти годам колонии строгого режима и к штрафу 15 млн руб. за дачу взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Николаю Студеникину назначено шесть лет колонии общего режима и такой же штраф за посредничество при передачи взятки (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Кристина Федичкина