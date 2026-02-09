Депутат ЗСК Карпенко согласился с требованиями антикоррупционного иска Генпрокуратуры

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Карпенко признал обоснованность требований по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры РФ, сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала Центрального районного суда Сочи. Господин Карпенко является учредителем ООО «Стройюгрегион» и ООО «Основа», специализирующихся на строительстве автомобильных дорог, которые участвуют в деле в качестве третьих лиц. Иск Генпрокуратуры был подан в рамках разбирательств против бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На заседании 9 февраля Александр Карпенко заявил, что полностью признает обстоятельства, изложенные в иске заместителя генерального прокурора, и не оспаривает предъявленные требования. «Осознаю и понимаю основания иска, признаю заявленные ко мне требования в полном объеме»,— отметил депутат.

Аналогичным образом исковые требования в полном объеме признали арестованные в ходе расследования уголовного дела о махинациях с контрактами на ремонт трасс замминистра транспорта Краснодарского края Александр Дашук и предприниматель Евгений Никогда. Кроме того, с требованиями согласился замминистра транспорта региона Алексей Смаглюк.

Ранее глава краевого минтранса Алексей Переверзев в зале суда также признал иск Генпрокуратуры в полном объеме. Ему вменяют мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. В рамках досудебного соглашения господин Переверзев дал показания на других участников дела, признал вину и был отпущен под подписку о невыезде.

Вячеслав Рыжков, Андрей Куценко