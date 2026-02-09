В горах под Сочи за сутки выпало до 15 см снега

В горной зоне вблизи Сочи сохраняются устойчивые зимние условия, сопровождающиеся приростом снежного покрова. По данным на утро 9 февраля, за прошедшие сутки на склонах выпало от 3 до 15 см снега, что привело к дальнейшему увеличению высоты сугробов на различных отметках.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Согласно информации, опубликованной в официальном Telegram-канале одного из горнолыжных курортов, на высоте 2,3 тыс. м, в районе Роза Пик, зафиксировано до восьми сантиметров свежевыпавшего снега. Осадки продолжаются, при этом общая высота снежного покрова достигла 280 см. В условиях снегопада видимость не превышает 100 м, температура воздуха составляет около минус семи градусов.

На уровне 1,6 тыс. м за сутки прирост снега составил до 15 см, а общая высота снежного покрова увеличилась до 210 см. Здесь наблюдается слабый снег, а видимость также ограничена примерно 100 м. В Олимпийской деревне, расположенной на высоте 1,1 тыс. м, максимальная высота снега составляет до 116 см, при этом температура воздуха держится вблизи нулевой отметки.

На высоте 940 м снежный покров обновился до 89 см. В самой нижней точке курорта, в Роза Долине, погодные условия отличаются: здесь отмечаются осадки в виде слабого дождя, что связано с более высокой температурой воздуха.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что значительные запасы снега на горных трассах позволят продлить горнолыжный сезон в Сочи как минимум до конца марта. Вместе с тем в регионе сохраняется неблагоприятная метеорологическая обстановка. Синоптики предупреждают о шторме у побережья, интенсивных осадках, возможном подъеме уровня воды в реках, а также риске схода селей и оползней и продолжающемся снегопаде в горной местности.

Мария Удовик