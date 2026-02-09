Белгородский губернатор: «Прокуратура спросит за каждый литр дизтоплива»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании облправительства 9 февраля поручил создать комиссию, которая проверит, закреплены ли все резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) за юрлицами, а также проконтролирует вопросы заведения журналов учета топлива и сбора данных о расходах, точках закупки и способах доставки. По словам главы региона, это требуется во избежание будущих вопросов со стороны правоохранителей, поскольку «закончится эта история, придет прокуратура и за каждый литр дизтоплива будет спрашивать с соответствующих лиц».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Кажется, что чрезвычайная ситуация спишет все? Не спишет. Это бюджетные деньги, и внимание к ним, как показывает практика, максимально велико у правоохранительных органов. И это правильно — каждая копейка бюджетная должна охраняться государством. Здесь, чтобы избежать злого умысла, ошибок, первое что нужно сделать — научить»,— отметил господин Гладков.

Губернатор подчеркнул, что в абсолютном большинстве случаев сотрудники и юридические лица, которые занимаются содержанием генераторов, просто не имеют подобного опыта. Белгородские власти обращались в Москву, откуда «присылали людей, которые обладают этими компетенциями».

«Мы учебу проводили в Белгороде, Белгородском районе. Но одно дело прослушать наставления опытных людей, а второе — сделать это руками. Чуть-чуть ошибку допустили — будет беда. Мне категорически этого не хочется»,— подчеркнул глава региона.

Работа, по словам господина Гладкова, будет вестись не с точки зрения наказания, а с позиции обучения и выстраивания регламента.

Работу планируют завершить за неделю — до 16 февраля.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», по состоянию на утро 9 февраля в Белгороде без тепла оставался 31 многоквартирный дом. Помимо этого, произошло аварийное отключение от электроснабжения скважин 4-го и 6-го водозаборов, в результате чего без воды остались около 100 тыс. абонентов в центральной и северной частях города. Власти планируют ликвидировать последствия ударов ВСУ до конца дня. Несколько регионов, включая Воронежскую область, выразили готовность разместить у себя белгородцев при необходимости.

Денис Данилов