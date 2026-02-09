Первым заместителем главы Каменска-Шахтинского назначен Дмитрий Устименко
Глава Каменска-Шахтинского назначил первым своим заместителем Дмитрия Устименко. Чиновник будет курировать вопросы экономики, инвестиций и строительства. Об этом Александр Камоцкий сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал главы Каменска-Шахтинского Александра Камоцкого
«Дмитрий Юрьевич имеет большой опыт на государственной и муниципальной службе.
Уверен, что его профессионализм и опыт послужат на благо нашего города»,— отметил глава города.
Ранее Дмитрий Устименко занимал пост главы Азова. Он досрочно сложил свои полномочия 17 января 2026 года.