Первым заместителем главы Каменска-Шахтинского назначен Дмитрий Устименко

Глава Каменска-Шахтинского назначил первым своим заместителем Дмитрия Устименко. Чиновник будет курировать вопросы экономики, инвестиций и строительства. Об этом Александр Камоцкий сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Каменска-Шахтинского Александра Камоцкого

«Дмитрий Юрьевич имеет большой опыт на государственной и муниципальной службе.

Уверен, что его профессионализм и опыт послужат на благо нашего города»,— отметил глава города.

Ранее Дмитрий Устименко занимал пост главы Азова. Он досрочно сложил свои полномочия 17 января 2026 года.

Наталья Белоштейн