Поток туристов на Кубе сократился до 20-летнего минимума

В 2025 году Кубу посетили около 1,8 млн иностранных туристов, следует из отчета кубинского статистического управления (ONEI). Это на 18% меньше, чем за предыдущий год.

Как отмечает Bloomberg, за исключением периода пандемии COVID-19 (2020–2022 годы), 2025 год стал худшим для кубинской туристической отрасли за последние 20 лет. По сравнению с рекордным 2018 годом поток иностранных туристов сократился на 62%.

Выручка от туризма в 2025 году составила $917 млн против запланированных кубинскими властями $1,2 млрд. Эксперты объясняют тенденцию сокращения туризма глубокой рецессией и экономическим кризисом, обострившихся из-за действий США.

Наибольший приток туристов на Кубу наблюдается из Канады. На втором месте — живущие за границей кубинцы, а в тройку лидеров вошли россияне. Количество российских туристов на Кубе сократилось по сравнению с 2024 годом почти на 30%.

30 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы и издал указ о дополнительных пошлинах на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на остров. По данным аналитиков, Кубе грозит сильнейший энергетический кризис, а текущих запасов нефти стране может хватить не более чем на две недели.

Алена Миклашевская