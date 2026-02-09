В КХЛ сообщили о полном погашении задолженности перед игроками ХК «Сочи»

Игрокам клуба «Сочи» полностью погасили задолженность по заработной плате по состоянию на 30 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Континентальной хоккейной лиги Алексея Морозова.

Ранее ряд изданий сообщил о том, что сочинский клуб якобы не в полном объеме рассчитывается с игроками и тренерским штабом. В КХЛ отметили, что лига находилась в постоянном контакте с командой и хоккеистами, а все договоренности между сторонами были зафиксированы юридически.

По словам Алексея Морозова, игроки были осведомлены о временных финансовых сложностях и согласились на отсрочку выплат, подписав соответствующие документы. При этом команда продолжала выступления в чемпионате, а выплаты осуществлялись в установленном формате — до полного закрытия задолженности в обозначенные сроки.

Глава КХЛ подчеркнул, что все обязательства, которые были приняты клубом, выполнены в полном объеме. По состоянию на 30 января все долги перед хоккеистами были погашены, что подтверждено соответствующими документами. Морозов также отметил, что со стороны клуба не было допущено нарушений регламентов лиги, а ситуация находилась под контролем.

Президент КХЛ охарактеризовал произошедшее как неприятный, но разрешенный эпизод, указав, что игроки проявили понимание, продолжили участие в матчах и сотрудничество с клубом. В настоящее время команда «Сочи» продолжает выступление в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в штатном режиме.

В лиге подчеркнули, что мониторинг финансовой дисциплины клубов осуществляется на постоянной основе, а вопросы выполнения контрактных обязательств находятся под особым контролем КХЛ.

Мария Удовик