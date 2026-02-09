В Ростове средняя площадь квартир сократилась на 9,6% за два года

За последние два года средний размер квартир, продаваемых в Ростове-на-Дону, сократился на 9,6%. Если в декабре 2023 года средняя площадь составляла 46,6 кв. м, то к декабрю 2025 года она снизилась до 42 кв. м. Об этом сообщает «Домостройдон.ру» со ссылкой на данные аналитической системы «Домострой Профи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Максимальное сокращение средней жилплощади в новостройках зафиксировано в Ленинском районе: с 54,6 до 37,1 кв. м. Значительное снижение площади произошло и в других районах: Железнодорожном — с 56,7 до 44,8 кв. м, Октябрьском — с 41,7 до 38,2 кв. м. и Ворошиловском — с 59,3 до 44 кв. м. В Первомайском районе средняя площадь квартир практически не изменилась — 47 кв. м.

Тенденция к сокращению площадей также проявляется в структуре рынка недвижимости по комнатности. Наиболее значительные изменения наблюдаются в сегментах студий и многокомнатных квартир. Средняя площадь студий уменьшилась с 29 до 24 кв. м, а квартир с четырьмя и более комнатами — с 90 до 77 кв. м.

Меньшими по размерам стали «двушки» (55 кв. м против 58 кв. м) и «трешки» (65 кв. м против 72 кв. м). Однокомнатные квартиры остались с той же средней площадью — 36 кв. м.

По данным аналитиков, рынок показывает, что покупатели все чаще выбирают более компактные и, соответственно, менее дорогие варианты жилья.

Эта тенденция характерна для всей России. Согласно исследованию Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), за десятилетие, с 2015 по 2025 годы, средняя площадь квартир в новых домах уменьшилась на 14%, с 56,6 до 48,8 кв. м. При этом регионы, такие как Ингушетия (81,57 кв. м), Чечня (68,64 кв. м) и ЛНР (62,98 кв. м), продолжают лидировать по метражу.

Наталья Белоштейн