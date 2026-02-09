В деле о покушении на генерала Алексеева появился новый фигурант

Соучастницей покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева была Зинаида Серебрицкая (1971 года рождения), сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, она снимала квартиру в доме, где проживает господин Алексеев, и передала электронный ключ от входной двери в дом предполагаемому исполнителю преступления Любомиру Корбе. Сейчас госпожа Серебрицкая, по данным ФСБ, находится на территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, Зинаида Серебрицкая передала электронный ключ от подъезда Любомиру Корбе через тайник, организованный в Московской области. По данным ведомства, также господин Корба извлек из схрона пистолет «ПМ» с глушителем и боекомплектом, с помощью которого, по версии следствия, совершил нападение на господина Алексеева. Сейчас госпожа Серебрицкая скрывается на Украине, сообщили в ФСБ. Фигуранты Любомир Корба и его пособник Виктор Васин задержаны и признали вину. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Покушение на генерала было совершено в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве утром 6 февраля. Нападавший четыре раза выстрелил в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в лифтовом холле. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, после чего перенес операцию. По данным «Ъ», утром 7 февраля он пришел в сознание.