Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину

Задержанные по делу о покушении на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева признали вину, сообщили в ФСБ.

Фото: ЦОС ФСБ

«Задержанные сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации граждане России Корба Любомир, 1960 г.р., и Васин Виктор, 1959 г.р., признали вину», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Как сообщили в ФСБ, обвиняемые готовили покушение на господина Алексеева по заданию Службы безопасности Украины. В ФСБ подчеркнули, что Корба был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года.

Утром 6 февраля на Владимира Алексеева было совершено нападение в доме на Волоколамском шоссе. Преступник ждал генерала в холле у лифта, после чего несколько раз выстрелил в него. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, ему была сделана операция, после чего состояние генерала стабилизировалось.

8 февраля правоохранительные органы задержали 66-летнего Любомира Корбу, который, по данным следствия, стрелял в генерал-лейтенанта. Фигурант был задержан в ОАЭ и доставлен в Россию. В Москве задержан его сообщник Виктор Васин. Еще одна фигурантка Зинаида Серебрицкая скрылась на Украине. СКР возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего, до пожизненного заключения) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

