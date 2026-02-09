На Дону с опасного льда сняли 25 человек

За прошедшую неделю в Ростовской области с опасного льда были спасены 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области

Фото: пресс-служба ДПЧС Ростовской области Фото: пресс-служба ДПЧС Ростовской области

Кроме этого, за семь дней в 59 пожарах были спасены три человека. Пожар в Белокалитвинском районе унес жизнь одного человека. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

За отчетный период спасатели департаменты участвовали в ликвидации 34 происшествий, девять из них — пожары, 11 — ДТП.

Наталья Белоштейн