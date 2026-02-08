В 455 многоэтажках Белгорода отключат отопление из-за ракетного удара ВСУ

В Белгороде начали сливать систему отопления в 455 многоквартирных домах (МКД). Также подачу ресурса приостановят в 25 детских садов, 17 школ, девять поликлиник, четыре вуза, ряд социальных и коммерческих объектов на улицах облцентра. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении.

Глава региона пояснил, что действия энергетиков в последние двое суток пока не привели к «долгожданному результату». Проблемы с холодным водоснабжением и водоотведением решены. На восстановление отопления понадобится дополнительное время из-за того, что «вчера было большое огневое воздействие на объекты энергетики».

«Если мы этого не сделаем, урон или ущерб, он будет практически катастрофическим для каждого жителя, который живет в этой части. Восстановительные работы, как я уже сказал, продолжаются по мере их выполнения, когда мы увидим, что наша ТЭЦ готова к подаче тепла, будем заполнять систему отопления и подавать теплоноситель в жилые дома, в социальные объекты, в коммерческие предприятия»,— добавил господин Гладков.

Он также сказал, что всем жильцам упомянутых МКД сделают перерасчет. Решением оперативного штаба с них не будут взимать плату за не поставленную услугу.

В связи с ограничением теплоснабжения пункты обогрева в Белгороде планируют перевести на круглосуточную работу. Детсады, в которых есть отопление, вода и свет, также будут работать 24 часа в сутки. Школьников старше 11 лет готовы отправить в другие регионы по заявкам родителей. Аналогичное решение есть для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионеров.

«Крайне сложная ситуация, пятый год войны, и, конечно же, это очередное испытание для нас, для Белгородской области. Но мы постоянно на связи с федеральным центром. Сегодня докладывал заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, докладывал министру энергетики Сергею Цивилеву. Сейчас происходит не просто анализ — дополнительное принятие мер, исходя из объема полученных вчера разрушений»,— заключил Вячеслав Гладков.

Накануне ВСУ как минимум дважды нанесли ракетные удары по энергетической инфраструктуре Белгорода. Из-за этого были зафиксированы массовые отключения электроэнергии. По данным на сегодняшнее утро самые большие проблемы были с отоплением — без него оставались 80 тыс. жителей областного центра.

Алина Морозова