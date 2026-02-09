Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из Ростовской области в Китай отправили 50 тонн субпродуктов птицы

С 26 января по 30 января из Ростовской области в Китай экспортировали 50 тонн субпродуктов птицы. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ветеринарно-санитарном отношении продукцию признали безопасной и качественной. Нарушений действующего законодательства в части происхождения продукции также не выявили.

Разрешение на вывоз Россельхознадзор выдал в автоматизированной системе «Аргус».

Мария Хоперская

