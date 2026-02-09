Из Ростовской области в Китай отправили 50 тонн субпродуктов птицы
С 26 января по 30 января из Ростовской области в Китай экспортировали 50 тонн субпродуктов птицы. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ветеринарно-санитарном отношении продукцию признали безопасной и качественной. Нарушений действующего законодательства в части происхождения продукции также не выявили.
Разрешение на вывоз Россельхознадзор выдал в автоматизированной системе «Аргус».