Из Ростовской области в Китай отправили 50 тонн субпродуктов птицы

С 26 января по 30 января из Ростовской области в Китай экспортировали 50 тонн субпродуктов птицы. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ветеринарно-санитарном отношении продукцию признали безопасной и качественной. Нарушений действующего законодательства в части происхождения продукции также не выявили.

Разрешение на вывоз Россельхознадзор выдал в автоматизированной системе «Аргус».

Мария Хоперская