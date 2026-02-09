Трамп поздравил Такаити с победой ее партии на парламентских выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая возглавляет Либерально-демократическую партию (ЛДП), с победой на парламентских выборах. ЛДП получила 316 мест в парламенте из 465, что стало лучшим результатом в истории партии.

«Для меня была честь поддержать вас и вашу коалицию. Желаю большого успеха в продвижении вашей консервативной программы "Мир через силу"»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что «замечательные люди Японии», которые голосовали за ЛДП, «всегда будут иметь мою сильную поддержку».

Санаэ Такаити вступила в должность премьера 21 октября 2025 года. 28 октября она провела переговоры с Дональдом Трампом. Президент США сообщал, что Япония согласилась заключить контракт на партию военной техники. По информации Reuters, японская сторона предложила пакет инвестиций на $550 млрд в некоторые отрасли американской экономики.