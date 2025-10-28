Трамп и новая премьер Японии Такаити обсудили вопросы торговли и безопасности

В Токио начались переговоры президента США Дональда Трампа с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити. На них обсуждаются вопросы торговли и безопасности, сообщает Reuters.

По словам источников агентства, японская сторона предложит пакет инвестиций объемом порядка $550 млрд в ряд отраслей американской экономики, включая судостроение, закупки сои, топлива и пикапов (Ford F-150).

Также Япония, по словам самого Дональда Трампа в начале встречи, заказала в США большую партию военной техники и оборудования. Агентство подчеркивает стремление Санаэ Такаити ускорить реформирование Вооруженных сил, и в то же время смягчить требования Дональда Трампа увеличить расходы на оборону островного государства. На прошлой неделе она пообещала уже в этом году увеличить военные расходы до 2% ВВП.

По данным источников Newsweek, премьер Японии намерена развивать программу постройки подводных лодок с новыми двигателями для продолжительного нахождения под водой. Для вооружения подлодок Япония планирует закупить у США ракеты Tomahawk.

Американский лидер находится в Токио с трехдневным визитом. В понедельник он был принят в Императорском дворце 126-м императором Японии Нарухито.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Японию со своим вертолетом».

Эрнест Филипповский