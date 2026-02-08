Лавров прокомментировал «русский след» в деле Эпштейна словами Высоцкого

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о том, что в материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна упоминаются российские чиновники и бизнесмены. Глава МИД ответил строчкой из зарисовки «Письма к другу» поэта и исполнителя Владимира Высоцкого.

«Там пытаются искать какие-то "русские следы" во всей этой куче. Как пел Высоцкий: "Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке"»,— сказал глава МИД в интервью НТВ (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что дело Эпштейна обнажило лицо западных стран.

В конце января Минюст США опубликовал часть материалов из дела Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Всего было обнародовано более 3,5 млн файлов. Утверждения о связях Эпштейна и российских спецслужб пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не воспринимать всерьез.

