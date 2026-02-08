В Белой Калитве 47 домов остались без тепла

В Белой Калитве Ростовской области дефект на теплотрассе по улице Энгельса вынудил остановить котельную на улице Ветеранов. Жители 47 многоквартирных домов в микрорайоне «Детский мир» остались без отопления. Под отключение попали дома на улицах Спортивная, Энгельса, Ветеранов и Вокзальная. Министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная сообщила об аварии в своем телеграм-канале.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Она отметила, что дефект выявили при проверке магистрали. Аварийные службы немедленно прекратили подачу теплоносителя, чтобы избежать дальнейших повреждений. В тот же день в Ростове-на-Дону аналогичный инцидент оставил без тепла 20 домов на улицах Пушкинская, Максима Горького, части Тельмана и в переулке Соборном. Итог — 67 домов без отопления в двух городах области.

Акционерное общество «Росгенерация» взяло на себя ремонт теплотрассы и котельной. Компания обещает завершить работы и восстановить тепло к 21:00 8 февраля. Сжатые сроки — меньше суток — соответствуют стандартам для локальных аварий в отопительный сезон. Министерство ЖКХ контролирует процесс и координирует действия с местными властями Белой Калитвы.

Событие вписывается в серию коммунальных сбоев в Ростовской области. Ранее в этом году Ростов-на-Дону фиксировал отключения сотен домов из-за износа сетей. В Белой Калитве в прошлом году без воды оставались 47 домов в микрорайоне Заречный. Такие инциденты поднимают вопросы о состоянии инфраструктуры и готовности резервных схем. Власти пока не анонсировали проверок или инвестиций в модернизацию.

Станислав Маслаков