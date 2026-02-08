Уровень воды в реке Херота в Сочи снижается, режим опасного явления отменен

Администрация Сочи сообщила о снижении уровня воды в реке Херота в Адлерском районе, что позволило отменить режим опасного явления. Однако неблагоприятная обстановка пока сохраняется, и мониторинг ситуации продолжается.

Фото: Официальный телеграм-канал администрации города Сочи

Вода не достигла жилых домов, и необходимости размещения граждан в пунктах временного пребывания нет.

Днем 8 февраля река Херота достигла критических отметок, и власти призвали жителей перегнать автомобили на возвышенности. Спасательные бригады и представители местных властей обходили территории, подверженные риску затопления, информируя население о мерах безопасности и способах защиты имущества через громкоговорители.

Наталья Решетняк