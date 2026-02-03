В Кушве восстановили теплоснабжение после аварии

В Кушве (Свердловская область) завершили ремонт двух котлов в котельной «Уральская», сообщили в департаменте информационной политики региона. Кроме того, подключена мобильная дизельная котельная, которую ранее доставили в Кушву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Температура теплоносителя в сети составляет 74 градуса — это выше, чем требуется, учитывая текущие погодные условия. Повышенный температурный режим будет поддерживаться до полной нормализации температуры в жилых домах, школе и детском саду»,— сообщил губернатор Денис Паслер. По его словам, мобильная котельная останется в городе до конца отопительного сезона для надежного прохождения пиковых нагрузок.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов отметил, что в ликвидации последствий аварии участвовали региональные и муниципальные службы, а также представители промышленных предприятий. На объекте круглосуточно работали 15 специалистов.

По поручению губернатора из резервного фонда Кушвы выделены средства на приобретение нового котла. Договор с подрядчиком будет подписан на этой неделе, а монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию планируются до конца февраля, добавили в департаменте.

Параллельно с этим ведется подготовка к строительству новой блочно-модульной газовой котельной, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году к началу отопительного сезона.

В Кушве за первый месяц 2026 года произошли четыре аварии на объектах теплоснабжения, в том числе на котельных «Рудничная», «Блочная» и «Квартальная». Ранее «Ъ-Урал» писал, что 26 января в Кушве начался капитальный ремонт одного из котлов в котельной "Уральская". Работы на объекте планировалось завершить 30 января.

Полина Бабинцева