Главу «Теплодома» обвинили в хищении 1,8 млн руб. на ремонте теплообъектов Кушвы

Кушвинский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения директору МУП «Теплодом» Сергею Фучкину, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. По версии следствия, глава учреждения совместно с сообщниками похитил денежные средства на общую сумму 1,8 млн руб., выделенные из бюджета муниципалитета в качестве субсидий для обеспечения бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения.

По итогам заседания суд продлил срок задержания Сергея Фучкина на 72 часа. «К рассмотрению ходатайства о мере пресечения суд вернется 10 февраля в 9:30»,— добавили в пресс-службе.

Как ранее рассказал «Ъ-Урал» депутат думы Кушвинского округа Сергей Чичикало, на днях вместе с Сергеем Фучкиным сотрудники СКР задержали заместителя директора «Теплодома» Андрея Лиханова и подрядчика Андрея Лошагина. Взятие под стражу произошло после четырех аварий на объектах теплоснабжения с начала 2026 года, в том числе на котельных «Рудничная», «Блочная», «Квартальная» и «Уральская». «Люди мерзнут в домах не первый год, каждый год демонстрации, что жители замерзают»,— сказал тогда господин Чичикало.

Ранее, 23 января, прокуратура Кушвы начала проверку в связи с ненадлежащим качеством предоставления услуг теплоснабжения в городе. Позже стало известно об уходе из администрации муниципалитета по собственному желанию первого заместителя главы Антона Чепрасова и вице-мэра Алексея Тереха.

Власти отчитались о восстановлении теплоснабжения после последней аварии в Кушве 3 февраля. Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что температура воды в сетях поднялась до +74°. На заседании регионального правительства он заверил, что власти будут «системно решать вопрос» с теплоснабжением Кушвы. Господин Паслер поставил задачу мэру Михаилу Слепухину восстановить все котлы, сформировать резерв запасных частей, построить и ввести в эксплуатацию новую блочно-модульную газовую котельную к началу отопительного сезона 2026 года.

Василий Алексеев