Полиция Крыма проверит информацию о травле ученика педагогом в Симферополе

МВД по Республике Крым начало проверку информации о том, что учитель одной из симферопольских школ якобы организовал травлю четвероклассника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Информация о конфликте появилась в социальных сетях. Родители ученика обратились с жалобой на классного руководителя, который, по их словам, на протяжении двух с половиной лет настраивает против ребенка одноклассников и их родителей.

Инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам расследования будет принято решение согласно действующему законодательству.

Наталья Решетняк