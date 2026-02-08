Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полиция Крыма проверит информацию о травле ученика педагогом в Симферополе

МВД по Республике Крым начало проверку информации о том, что учитель одной из симферопольских школ якобы организовал травлю четвероклассника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Информация о конфликте появилась в социальных сетях. Родители ученика обратились с жалобой на классного руководителя, который, по их словам, на протяжении двух с половиной лет настраивает против ребенка одноклассников и их родителей.

Инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам расследования будет принято решение согласно действующему законодательству.

Наталья Решетняк

