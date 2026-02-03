Дуров назвал Францию несвободной страной из-за обысков в парижском офисе X

Основатель Telegram Павел Дуров назвал Францию единственной в мире страной, которая уголовно преследует все соцсети, дающие людям определенную степень свободы. Так бизнесмен прокомментировал обыски в парижском офисе соцсети X.

Фото: @durov Павел Дуров

Фото: @durov

«Французская полиция сейчас обыскивает офис X в Париже. Франция — единственная в мире страна, которая уголовно преследует все социальные сети, дающие людям хоть какую-то степень свободы (Telegram, X, TikTok…). Не обманывайтесь: это несвободная страна»,— написал господин Дуров на своей странице в X.

Сегодня подразделение прокуратуры Парижа по борьбе с киберпреступностью совместно с Европолом провели обыски в офисах X. Прокуратура сообщила, что обыски проводятся из-за начатого в январе 2025 года расследования. Его инициировали из-за внедрения в X инструмента, позволяющего с помощью ИИ создавать изображения, в том числе порнографического характера. Илона Маска — владельца X — сегодня вызвали на допрос. Слушание должно состояться 20 апреля.

В июле 2025 года прокуратура Франции возбудила уголовное дело в отношении X — платформу подозревают в манипулировании алгоритмами с целью иностранного вмешательства. В анонимной жалобе французский законодатель заявил, что соцсеть распространяет большое количество ненавистнического, расистского политического контента.