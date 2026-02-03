Прокуратура Парижа вызвала Маска на допрос

Прокуратура Парижа назначила слушание по делу социальной сети X на 20 апреля. Ведомство направило повестку «для добровольного допроса» владельцу платформы Илону Маску, сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters, Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters, Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

Сегодня парижская прокуратура провела обыски во французских офисах платформы в рамках расследования, которое началось в январе 2025 года. Расследование инициировали из-за внедрения в соцсеть инструмента, с помощью которого в X можно создавать изображения на основе искусственного интеллекта, в том числе порнографического содержания.

В июле 2025 года прокуратура Франции возбудила уголовное дело в отношении X. Надзорное ведомство подозревает платформу в манипулировании алгоритмами с целью иностранного вмешательства.