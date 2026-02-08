В Ростовской области за неделю сильнее всего подорожали говядина и свинина

Ростовстат зафиксировал рост цен на говядину и свинину в Ростовской области за неделю с 26 января по 2 февраля 2026 года. Аналитики отмечают, что килограмм говядины подорожал на 3 руб. и достиг средней стоимости 670,1 руб. по региону. Свинина выросла в цене на 1 руб., составив в среднем 427,25 руб. за килограмм.

В разных городах области цены сильно разнятся. Таганрог лидирует по стоимости говядины — там просят почти 701 руб. за килограмм, в то время как Волгодонск предлагает самую низкую цену в 622 руб. В Ростове-на-Дону говядина стоит 676 руб., в Шахтах — 654 руб., Миллерово — 671 руб., Сальск — 629 руб. Свинина дешевле всего обходится в Ростове за 409 руб. за килограмм, а самый высокий ценник установили в Таганроге — 653 руб. В Волгодонске свинина стоит около 433 руб., в Шахтах — 435 руб., Миллерово — 434 руб., Сальске — 437 руб.

Эти данные подтверждают общую тенденцию удорожания мяса в регионе. В январе 2026 года средняя цена говядины по области достигла 657,8 руб. за килограмм, что на 13% выше уровня прошлого года, а свинина подорожала до 427 руб. Аналитики связывают рост с сокращением производства: за 2025 год животноводческие предприятия региона произвели 378,5 тысячи тонн скота и птицы на убой — на 4,7% меньше, чем в 2024-м. Это падение объемов напрямую сказывается на поставках молока, мяса и яиц, и эксперты прогнозируют дальнейший дефицит на полках магазинов.

За декабрь 2025 года Ростовстат уже фиксировал скачок говядины на 2,6 руб. до 657,4 руб., с пиком в Таганроге на 675 руб. В ноябре-декабре свинина колебалась около 423-424 руб., подтверждая устойчивый тренд роста.

Эксперты объясняют ситуацию несколькими факторами. Во-первых, снижение производства на 4,7% в 2025 году напрямую сократило предложение. Во-вторых, инфляция на корма и энергоносители подтолкнула затраты фермеров вверх — за год говядина в целом по России подорожала на 10-15%. В-третьих, логистика в южных регионах усложняет импорт из других областей, особенно зимой. Ростовстат прогнозирует дальнейший рост на 2-5% в феврале, если поголовье не восстановится. Жители области уже ощущают давление: средний чек на мясо вырос на 12% за год, вынуждая переориентироваться на курятину, которая пока держится на 227 руб.

Станислав Маслаков