Sky: правительство Британии хочет вернуть выплаты экс-послу из-за Эпштейна

Правительство Великобритании проверяет выплаты, назначенные бывшему послу в США Питеру Мандельсону после его увольнения. Поводом для проверок стала публикация новых файлов по делу осужденного за сексуализированные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник.

Питер Мандельсон пробыл на должности посла Великобритании семь месяцев — его уволили в сентябре 2025 года из-за выявленных связей политика с Джеффри Эпштейном. Новые опубликованные документы указывают, что бывший посол передавал правительственную информацию финансисту, сообщил Sky News.

По словам союзников премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Питер Мандельсон должен вернуть финансируемую налогоплательщиками компенсацию. Размер выплат может достигать десятков тысяч фунтов стерлингов. «Учитывая то, что нам теперь известно, Мандельсон должен либо вернуть деньги, либо передать их благотворительной организации для поддержки пострадавших»,— заявил телеканалу источник на Даунинг-стрит.

В Министерстве иностранных дел заявили, что начали проверку «в свете дополнительной информации, которая теперь стала известна». Газета Sunday Times сообщила, что сумма компенсации, которую получил 72-летний Питер Мандельсон, может достигать 55 тыс. фунтов стерлингов до вычета налогов и отчислений.

В материалах по делу Джеффри Эпштейна, которые были опубликованы в сентябре 2025 года, содержалась записка. В ней Питер Мандельсон называл Джеффри Эпштейна «лучшим другом». В феврале этого года лондонская полиция провела обыски в двух объектах жилой недвижимости, связанных с экс-послом. Политика не арестовали. По данным BBC, обыски связаны с делом Джеффри Эпштейна и подозрениями в том, что Питер Мандельсон мог совершить должностное преступление.