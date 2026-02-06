Полиция обыскивает дома бывшего британского посла в США в связи с делом Эпштейна

Лондонская полиция сообщила об обысках в двух объектах жилой недвижимости, связанных с бывшим послом Великобритании в США Питером Мандельсоном. Как сообщает BBC, обыски связаны с делом Эпштейна и подозрениями в том, что господин Мандельсон мог совершить должностное преступление. В частности, есть данные о том, что он мог передавать Эпштейну конфиденциальную информацию о работе британского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон

Фото: Jeff Overs / BBC / Handout / Reuters Экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон

Обыски проходят в домах, расположенных на севере Лондона в районах Уилтшир и Камден. В полиции также сообщили, что господин Мандельсон не был арестован и продолжается дознание.

72-летний Питер Мандельсон добровольно вышел из Палаты лордов и Лейбористской партии в начале февраля на фоне скандала, разразившегося после того, как стало известно о его близких личных и деловых связях с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном. В сентябре 2025 года господин Мандельсон был снят с должности посла в США, на которую он был назначен в декабре 2024 года премьер-министром Киром Стармером. Ситуация вокруг экс-посла стала причиной очередного правительственного кризиса, вызвав вопросы в рассудительности премьер-министра Стармера.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «"Принца тьмы" вывели из тени».

Алена Миклашевская