Индекс промпроизводства в Ярославской области составил 96,4% в 2025 году

В 2025 году в Ярославской области, по предварительным данным Росстата, индекс промышленного производства составил 96,4%, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 3,6%. В целом в России индекс составил 101,3%, в ЦФО — 103,8%.

В наиболее развитом в регионе обрабатывающем производстве индекс составил 96,8%. Уровень добычи полезных ископаемых показал 89,8% от предыдущего года, обеспечение электрической энергией, газом и паром — 91,4%. Рост произошел только в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 100,4%.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году индекс промпроизводства в Ярославской области составил 101%, а в 2023 — 106,2%.

Антон Голицын