Суд отказал винодельне «Бюрнье» в выкупе 109 га земли в Новороссийске

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение кубанского арбитража об отказе ООО «Гранд-Вино» (винодельня «Бюрнье») в праве выкупа 109 га виноградопригодной земли в станице Натухаевской под Новороссийском. Ответчиком в деле выступил региональный департамент имущественных отношений.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гранд-Вино» (винодельня «Бюрнье») — винодельческое предприятие Новороссийска, зарегистрированное в 2001 году. В 2024 году выручка компании составила 56,8 млн руб., убыток — 67,2 млн руб. Генеральным директором является Леонид Фадеев. Головная компания — московское АО «Югагропром», которым через цепочку компаний владеет Dinerco Ventures Limited (Кипр).

По данным администрации Новороссийска, винодельню «Бюрнье» основал потомственный швейцарский винодел Рено Бюрнье и его супруга Марина. Они нашли «исключительный участок» для производства вин высокого качества, расположенный на юго-западном склоне Кавказского хребта между Анапой и Новороссийском в станице Натухаевской, где в 2003 году были высажены первые 17 га виноградников. Сегодня в хозяйстве 47 га плодоносящих виноградников и более 10 сортов винограда.

Согласно материалам дела, компания арендует участок для виноградарства с сентября 2019 года на основании договора уступки. В 2022 году ООО «Гранд-Вино» обратилось в департамент имущественных отношений Краснодарского края с просьбой продать землю без торгов, но получило отказ.

В суде было установлено, что в 1992 году за агропредприятием «Натухаевское» закрепили 2,4 тыс. га в коллективно-долевую собственность. Спорный участок в 109 га был передан в аренду главе крестьянского фермерского хозяйства Максиму Прокопенко в августе 2011 года. Позднее права перешли к Алексею Невшупе, а в 2019 году — к ООО «Гранд-Вино».

Арбитраж признал договор с господином Прокопенко и все последующие сделки недействительными, поскольку они заключались без соблюдения публичной процедуры. Кроме того, суд отметил, что участок длительное время не использовался по назначению — обработка земли началась только в 2024 году, а виноград высадили в 2025 году уже в ходе судебного разбирательства.

Прокуратура Краснодарского края указала, что среди учредителей заявителя есть иностранная компания из недружественной страны. А Новороссийск является приграничной территорией, на которой иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать земельными участками на праве собственности.

ООО «Гранд-Вино» пыталось доказать законность своих прав, ссылаясь на то, что в 2011 году земля для крестьянско-фермерских хозяйств предоставлялась без торгов. Компания также указывала на затраты свыше 39 млн руб. на подготовку почвы с 2019 года и влияние пандемии и санкций на сроки освоения участка.

Апелляционный суд признал решение краснодарского арбитража законным и обоснованным, отклонив все доводы винодельни.

Наталья Решетняк