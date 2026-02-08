Парк «Лога» в Ростовской области закрыли из-за гололеда и метели

Ландшафтно-тематический парк «Лога» в Каменском районе Ростовской области приостановил работу из-за резкого ухудшения погоды, сообщил официальный Telegram-канал парка.

Сильный гололед, вызванный ледяным дождем 7 февраля, парализовал регион, а в ночь на 8 февраля синоптики прогнозируют снег с метелью в северных и западных районах. Администрация парка оповестила посетителей: «Друзья, в связи с погодными условиями парк закрыт для посещения до 12:00. О возобновлении работы сообщим в ленте!». Рестораны и другие объекты завершили работу раньше срока ещё в субботу, чтобы избежать рисков.

Парк «Лога», построенный в 2019 году на средства частного благотворителя, занимает 22 гектара и круглый год принимает гостей. Посетители наслаждаются сказочной атмосферой с архитектурными фигурами, зонами отдыха и зоопарком на 120 видов животных — от кенгуру до экзотических птиц. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч дончан и туристов, чтобы увидеть смену сезонов: весеннее цветение, летние водоемы, осенние листья и зимние снега. Сайт парка подчеркивает уникальность донской природы в разные времена года, но экстремальная погода вынуждает корректировать график не впервые — в декабре 2023-го сильный ветер и отключение света уже закрывали вход, а в июне 2021-го дожди затопили тропинки, и сотрудники вручную отводили воду мешками с песком.

Нынешняя непогода отражает типичную зимнюю аномалию для Ростовской области: ледяной дождь 7 февраля осложнил движение транспорта и пешеходов, а метель угрожает северным районам. Каменский район, где расположен парк, особенно уязвим из-за открытой местности. Администрация оперативно реагирует, чтобы защитить посетителей и животных — зоопарк остается под присмотром персонала.

Станислав Маслаков