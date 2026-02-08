Генконсул в Нью-Йорке: туристы из США выбирают Сочи, Карелию и Камчатку

Туристы из США проявляют особый интерес к городам Золотого кольца, Сочи, озеру Байкал, Карелии, Кавказу, Алтаю и Камчатке, рассказал в беседе с РИА Новости генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Многие туристы остаются в полном восторге от нашей страны и людей после традиционного посещения Москвы и Санкт-Петербурга, особой популярностью пользуются города Золотого кольца, Сочи, озеро Байкал, Карелия, Кавказ, Алтай и Камчатка», — заявил дипломат.

По словам господина Маркова, народная дипломатия в сочетании с красотой и гостеприимством способствует формированию позитивного образа России среди рядовых американских граждан.

Наталья Решетняк