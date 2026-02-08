СКР: исполнитель покушения на Алексеева прибыл в Москву в конце 2025 года

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба в конце прошлого года прибыл в Москву для совершения теракта. Об этом заявила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«Установлено, что Корба прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта»,— заявила она.

Любомир Корба — гражданин России, родившийся в Тернопольской области УССР (сейчас Тернопольская область — территория на западе Украины), сообщила представитель СКР. По ее словам, через несколько часов после попытки убийства Владимира Алексеева он улетел в ОАЭ. Любомира Корбу задержали в Дубае и передали российской стороне.

Светлана Петренко заявила, что исполнитель выстрелил в Владимира Алексеева не менее трех раз. Следователи на месте происшествия обнаружили пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Любомира Корбу, его обвиняют в посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК РФ) и незаконном приобретении, сбыте, хранении и перевозке огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ). В Москве задержали предполагаемого сообщника — Виктора Васина, которому предъявили обвинение по тем же статьям. В ФСБ сообщали еще об одном соучастнике покушения — Зинаиде Серебрицкой. По данным спецслужб, она выехала на территорию Украины.

Утром 6 февраля нападавший несколько раз выстрелил по Владимиру Алексееву в доме на Волоколамском шоссе в Москве. Генерал-лейтенанта госпитализировали. По данным «Ъ», сегодня утром он пришел в сознание.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ответственность за покушение лежит на украинских властях. Он назвал произошедшее терактом, направленным на срыв переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.