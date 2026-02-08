Пособнику покушения на убийство генерала Алексеева предъявили обвинение

Виктору Васину — предполагаемому пособнику покушения на убийство замначальника ГРУ Владимира Алексеева — предъявили обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте оружия. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Виктора Васина задержали в Москве. Предполагаемого исполнителя преступления Любомира Корбу задержали сегодня в Дубае, позже его арестовал Замоскворецкий суд Москвы. В ФСБ сообщили, что еще одна пособница Зинаида Серебрицкая выехала на Украину.

Покушение на Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля. Киллер выстрелил в генерал-лейтенанта в лифтовом холле его дома. Замначальника ГРУ госпитализировали в тяжелом состоянии, он перенес операцию. По данным «Ъ», утром 7 февраля он пришел в сознание.