В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Власти Сочи предупредили жителей и туристов о штормовой погоде 8-9 февраля. Предупреждение опубликовано в Telegram-канале администрации города.

Фото: пресс-служба Службы спасения Сочи

По данным метеорологов, 8 февраля в течение суток, а также ночью и утром 9 февраля в Сочи и на федеральной территории Сириус ожидается усиление морского волнения до 4 баллов. Высота волн достигнет 1,3-1,5 м с южного направления.

На протяжении двух дней прогнозируются опасные гидрометеорологические явления: интенсивные дожди, ливни, местами с грозами. На реках произойдет подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей и активизации оползневых процессов.

В предгорьях и высокогорье ожидается мокрый снег с налипанием на провода и деревья, образованием гололедицы на дорогах. На высотах свыше 1000 м прогнозируется очень сильный снегопад и повышенная лавинная опасность.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все службы переведены на усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям города рекомендовано проявить максимальную бдительность и осторожность. Не следует оставлять транспорт под деревьями, неустойчивыми конструкциями и линиями электропередач. Необходимо полностью исключить пребывание вблизи водных объектов — моря, рек, горных потоков. При поездках в горные районы следует использовать только автомобили с зимней резиной. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Наталья Решетняк