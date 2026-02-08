В Ростовской области продают карьер кварцевого песка за 190 млн рублей
В Ростовской области выставили на продажу песчаный карьер стоимостью 190 млн руб. Продавец предлагает готовый бизнес по добыче стекольного песка высшего качества на участке площадью 32 га в центральной части региона.
Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ
Объявление разместили на сайте бесплатных объявлений, где подробно описали объект. Карьер добывает кварцевый песок, запасы которого превышают 10 млн тонн. Этот материал востребован в стекольной промышленности для производства бутылок и стекла, в строительстве для бетона и смесей, в литейке для форм и в выпуске сухих смесей.
У карьера действует лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, продленная до 2040 года. Продавец завершил все геологоразведочные работы, утвердил запасы и подготовил объект к немедленной эксплуатации. Логистика удобная благодаря центральному расположению, что снижает транспортные расходы для покупателя. Утверждается, что бизнес окупится за год, в карьере работают пятеро сотрудников с зарплатой по 50 тыс. руб. в месяц каждому.
Продавец ориентируется на горнодобывающие фирмы, производителей стройматериалов и стекольные заводы. Он готов обсуждать финансирование сделки, подчеркивая немедленную доходность. Объект привлекает инвесторов в условиях роста спроса на песок: в России ежегодно добывают сотни миллионов тонн, а донской регион поставляет сырье на юг и в центр страны.
Ростовская область богата песчаными месторождениями — их разрабатывают десятки карьеров. Стекольный песок здесь ценят за чистоту и фракцию, подходящую под ГОСТ для высокотехнологичного производства. Покупка такого актива сулит прибыль при цене тонны песка от 500 до 2 тыс. рублей в зависимости от сорта и объема при условии стабильного спроса.