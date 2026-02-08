В Ростовской области во вторник похолодает до -23 градусов

Ростовскую область на неделе накроют температурные качели в 25 градусов с метелью. Синоптики прогнозируют смену от мокрого снега в понедельник к морозам до -23 градусов ночью во вторник.

По данным Северо-Кавказского УГМС, 9 февраля в Ростове начнутся небольшие осадки — дождь и мокрый снег, утром перейдут в снег. Ночью температура составит -1…+1 градуса, к утру упадет до -7…-5 градусов, порывы ветра достигнут 14 м/с, на дорогах возникнет гололед.

Во вторник осадков не ждут, но ночью температура опустится до -17…-15 градусов, по области до -23, днем поднимется до -9…-7 градусов при ветре 6–11 м/с. Перепад от нуля до минус 17-23 за сутки станет одним из самых резких зимой.

По области погода суровее: в понедельник дождь с мокрым снегом, местами налипание на провода и деревья. Ночью и утром туман, гололед, на севере и западе (Шолоховский, Чертковский, Боковский, Неклиновский, Матвеево-Курганский районы, Таганрог) метель с видимостью 500–1000 м. Ночью -3…+2 градуса, утром -6…-1, на севере и западе -13…-8 градусов.

Пик непогоды — ночь на вторник: снег, метель, до -23 градусов при прояснениях, в основном -17…-12 градусов. Днем местами до -7 градусов, гололедица сохранится. Феномен связан с циклоном и арктическим воздухом.

Станислав Маслаков